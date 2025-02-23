Что получает ребенок погибшего военнослужащего
Дети погибших военнослужащих имеют право на финансовую и социальную помощь от государства. Кроме того, несовершеннолетние дети могут получать пенсию по потере кормильца.
Пенсия детям погибшего
Пенсию по потере кормильца назначают для детей в возрасте до 18 лет независимо от их пребывания на иждивении кормильца, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Выплата назначается детям до 18 лет, а также студентам дневной формы обучения в школах, ПТУ или вузах – до 23 лет.
Важно! Дети-сироты получают пенсию независимо от обучения до достижения 23 лет.
Сумма зависит от обстоятельств смерти кормильца и составляет от 30% до 70% его денежного обеспечения.
Льготы детям погибших
Дети погибших военнослужащих имеют право на льготы, предусмотренные для семей павших защитников. Они могут поступать в государственные и коммунальные вузы без конкурса, а также получать внеочередное место в детских садах. Кроме того, им предоставляется бесплатная психологическая помощь.
Также дети погибших имеют право на государственную целевую поддержку в образовании:
- Полную оплату обучения из бюджета при поступлении по государственному или региональному заказу.
- Частичную оплату через льготные кредиты для контрактников.
- Социальную стипендию для студентов дневной формы.
- Бесплатные учебники из библиотечного фонда.
- Бесплатный доступ к Интернету в учебных заведениях.
- Бесплатное или льготное проживание в общежитиях в общежитиях для студентов дневной формы.