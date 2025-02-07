Как будут использовать инвестиции ЕБРР

За время полномасштабной войны в Украине ЕБРР инвестировал в свои инициативы в Украине более 6,2 миллиардов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним! В прошлом году ЕБРР передал Украине рекордные 2,4 миллиарда евро.

Одиль Рено-Бассо Президент Европейского банка развития и реконструкции Наш план заключается в том, чтобы продолжать инвестировать на этом уровне. Как минимум, мы стремимся к 1,5 миллиарда евро инвестиций, но если мы сможем сделать больше – мы это сделаем.

Рено-Бассо заметила, что ЕБРР будет сосредотачиваться именно на энергетическом секторе. Внимание также будет уделяться государственной и муниципальной инфраструктуре Украины. Президент ЕБРР отметила, что именно отрасль возобновляемой энергетики станет привлекательной сферой для инвестиций после окончания войны.

Есть большой потенциал, поэтому это вызовет большой интерес со стороны иностранных инвесторов, и это вызовет большую активность в стране – это действительно будет стимулировать динамику роста,

– говорит Рено-Бассо.

Обратите внимание! Рено-Бассо скажет, что ЕБРР готов увеличить размер своих инвестиций до 3 миллиардов, но уже после окончания войны.