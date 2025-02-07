Як будуть використовувати інвестиції ЄБРР

За час повномасштабної війни в Україні ЄБРР інвестував в свої ініціативи в Україні більш як 6,2 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо! Торік ЄБРР передав Україні рекордні 2,4 мільрди євро.

Оділь Рено-Бассо Президентка Європейського банку розвитку та реконструкції Наш план полягає в тому, щоб продовжувати інвестувати на цьому рівні. Як мінімум, ми прагнемо до 1,5 мільярди євро інвестицій, але якщо ми зможемо зробити більше – ми це зробимо.

Рено-Бассо зауважила, що ЄБРР буде зосереджуватись саме на енергетичному секторі. Увага також приділятиметься державній та муніципальній інфраструктурі України. Президентка ЄБРР наголосила, що саме галузь відновлюваної енергетики стане привабливою сферою для інвестицій після закінчення війни.

Є великий потенціал, тому це викличе великий інтерес з боку іноземних інвесторів, і це викличе велику активність в країні – це дійсно стимулюватиме динаміку зростання,

– каже Рено-Бассо.

Зверніть увагу! Рено-Бассокаже, що ЄБРР готовий збільшити розмір своїх інвестицій до 3 мільярдів, але уже після закінчення війни.