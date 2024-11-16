Доплата одиноким пенсионерам одиноким пенсионерам

Пенсионеры, которые живут одиноко, старше 80 лет и нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья, могут оформить ежемесячную доплату к пенсии, сообщает 24 Канал .

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Для этого необходимо подать заявление и подтвердить необходимые документы в соответствующих органах.

Доплата на уход составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году это 944 гривны, поскольку прожиточный минимум составляет 2 361 гривну.

Помощь от ООН для пенсионеров

Пенсионеры, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, имеют право на дополнительную помощь от ООН. Выплата предоставляется автоматически при следующих условиях:

проживание в потенциальных или активных зонах боевых действий;

отсутствие выплат для ВПЛ и помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Временная государственная социальная помощь

Лица, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут претендовать на временную государственную помощь.

Обратите внимание! Для этого необходимо подать заявление и подтвердить необходимые документы в орган социальной защиты по месту жительства. В условиях военного положения и в течение месяца после его завершения выплата этой помощи продолжается, даже если получатель пропустил срок для ее пересмотра.

Социальная помощь для пенсионеров с недостаточным стажем

В 2024 году украинцы могут выйти на пенсию в зависимости от количества приобретенного страхового стажа, на разных этапах жизни:

в 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

в 63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

в 65 лет – при наличии 15 лет страхового стажа.

Если лицо имеет менее 15 лет страхового стажа, оно может претендовать на социальную пенсию.

Важно! Социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Важно отметить, что социальная пенсия не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица, что составляет 3 028 гривен.