Доплата самотнім пенсіонерам

Пенсіонери, які живуть самотньо, старші за 80 років та потребують постійного догляду за станом здоров'я, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії, повідомляє 24 Канал .

Читайте також Як пенсіонер може збільшити свої пенсійні виплати на 1000 гривень у грудні

Для цього необхідно подати заяву та підтвердити необхідні документи у відповідних органах.

Доплата на догляд становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році це 944 гривні, оскільки прожитковий мінімум складає 2 361 гривню.

Допомога від ООН для пенсіонерів

Пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, мають право на додаткову допомогу від ООН. Виплата надається автоматично за таких умов:

проживання в потенційних або активних зонах бойових дій;

відсутність виплат для ВПО та допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Тимчасова державна соціальна допомога

Особи, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть претендувати на тимчасову державну допомогу.

Зауважте! Для цього необхідно подати заяву та підтвердити необхідні документи до органу соціального захисту за місцем проживання. В умовах воєнного стану та протягом місяця після його завершення виплата цієї допомоги продовжується, навіть якщо отримувач пропустив строк для її перегляду.

Соціальна допомога для пенсіонерів з недостатнім стажем

У 2024 році українці можуть вийти на пенсію залежно від кількості набутого страхового стажу, на різних етапах життя:

у 60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

у 63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

у 65 років – за наявності 15 років страхового стажу.

Якщо особа має менш ніж 15 років страхового стажу, вона може претендувати на соціальну пенсію.

Важливо! Соціальна пенсія визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середнім місячним доходом сім’ї на людину за останні шість місяців. Важливо зазначити, що соціальна пенсія не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, що складає 3 028 гривень.