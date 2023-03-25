С такими темпами деньги закончатся к лету, – экономист о российском бюджете

В федеральном бюджете России огромный дефицит и они вынуждены использовать средства так называемого "фонда национального благосостояния". Только за первые два месяца 2023 года дефицит в бюджете составил 2,5 триллиона рублей.

Об этом в эфире 24 Канала заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, у россиян ограничены возможности для покрытия дефицита.

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За 2 месяца они "съели" 70% дефицита

Он рассказал, что федеральный бюджет России на 2022 год был спланирован из расчета 3 триллионов рублей профицита. Год закончился с дефицитом, который составил 3,2 триллиона рублей. Для покрытия этого дефицита российское руководство использует средства из фонда национального благосостояния.

"То есть санкции и война "съели" по меньшей мере весь профицит и даже больше – остальное пришлось прикрыть из "фонда благосостояния". Добавьте сюда, что в ноябре "Газпром" перечислил одноразовый платеж в 1 триллион в российский бюджет. Получается, что дефицит должен быть даже больше", – подчеркнул Пендзин.

Экономист Олег Пендзин о ситуации в российской экономике: смотреть видео

Экономист добавил, что в 2023 году ситуация не стала лучше. Бюджет на текущий год планировался из расчета дефицита 3 триллиона рублей. Но только за январь – февраль дефицит составил 2,5 триллиона. Это при том, что в феврале бюджетные расходы были сокращены на 15%. За 2 месяца они съели 70% от запланированного дефицита.

Холодильник имеет большее значение, чем телевизор

Олег Пендзин подчеркнул, что из-за санкций российские власти не могут одолжить средства извне. Единственный доступный источник – это "фонд национального благосостояния". Там сейчас размещается 8 триллионов российских рублей.

С такими темпами деньги закончатся к лету. Когда холодильник будет пуст, Соловьеву уже никто не поверит. Нефтегазовые доходы сократились на 49%, а это 35% от доходов российского бюджета. Надо понимать, что в дальнейшем дефицит будет только нарастать,

– подчеркнул он.

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