Кому выплатят помощь

Теперь эти средства смогут получить те, кто не получил их в декабре, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сегодня правительство совершенствует еще одну важную социальную программу – "Теплая зима". Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей ВПО.

По данным Министерства социальной политики, в декабре 2024 года единовременное пособие в размере 6 500 гривен на каждого ребенка до 18 лет получили:

малообеспеченные семьи с детьми;

семьи ВПЛ с детьми;

также лица с инвалидностью I группы из числа переселенцев.

В декабре 2024 года в рамках программы уже были осуществлены выплаты для почти 600 тысяч украинцев.

Обратите внимание! Выплаты были начислены автоматически без необходимости дополнительных обращений. Благодаря цифровой обработке данных из государственных реестров, средства были зачислены непосредственно на карточные счета получателей помощи.