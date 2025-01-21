Кому виплатять допомогу

Тепер ці кошти зможуть отримати ті, хто не отримав їх у грудні, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму – "Тепла зима". Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО.

За даними Міністерства соціальної політики, у грудні 2024 року одноразову допомогу у розмірі 6 500 гривень на кожну дитину до 18 років отримали:

малозабезпечені родини з дітьми;

сім'ї ВПО з дітьми;

також особи з інвалідністю I групи з-поміж переселенців.

У грудні 2024 року в межах програми вже було здійснено виплати для майже 600 тисяч українців.

Зауважте! Виплати були нараховані автоматично без необхідності додаткових звернень. Завдяки цифровій обробці даних із державних реєстрів, кошти були зараховані безпосередньо на карткові рахунки отримувачів допомоги.