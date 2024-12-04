Кто имеет право на такую помощь

Такую выплату предоставляют ВПЛ, получившим статус переселенца в течение последних 6 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН.

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Такая помощь предоставляется и тем, кто вернулся на свое постоянное место жительства после вынужденной эвакуации из-за полномасштабной войны. Также условиями для получения этой выплаты являются:

отсутствие выплат от ООН и других организаций;

принадлежность к категории уязвимости;

ежемесячный доход на одного члена семьи не превышает 5 400 гривен.

Какие категории уязвимости принимаются во внимание: