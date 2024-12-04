Кто имеет право на такую помощь

Такую выплату предоставляют ВПЛ, получившим статус переселенца в течение последних 6 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН.

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Такая помощь предоставляется и тем, кто вернулся на свое постоянное место жительства после вынужденной эвакуации из-за полномасштабной войны. Также условиями для получения этой выплаты являются:

  • отсутствие выплат от ООН и других организаций;
  • принадлежность к категории уязвимости;
  • ежемесячный доход на одного члена семьи не превышает 5 400 гривен.

Какие категории уязвимости принимаются во внимание:

  • члены семьи имеют инвалидность или хронические заболевания;
  • семья, где мать или отец-одиночка с по меньшей мере одним ребенком в возрасте до 18 лет или с пожилыми людьми (старше 55 лет);
  • семья во главе которой стоят один или несколько пожилых людей или пожилой человек с по меньшей мере одним ребенком до 18 лет.