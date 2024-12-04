Хто має право на таку допомогу
Таку виплату надають ВПО, що отримали статус переселенця протягом останніх 6 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН.
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Така допомога надається і тим, хто повернувся на своє постійне місце проживання після вимушеної евакуації через повномасштабну війну. Також умовами для отримання цієї виплати є:
- відсутність виплат від ООН та інших організацій;
- належність до категорії вразливості;
- щомісячний дохід на одного члена родини не перевищує 5 400 гривень.
Які категорії вразливості беруться до уваги:
- члени родини мають інвалідність чи хронічні захворювання;
- родина, де матір чи батько-одинак з щонайменше однією дитиною віком до 18 років або ж з людьми похилого віку (старше 55 років);
- родина на чолі якої стоять одна чи декілька людей похилого віку або ж літня людина з щонайменше однією дитиною до 18 років.