Хто має право на таку допомогу

Таку виплату надають ВПО, що отримали статус переселенця протягом останніх 6 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН.

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Така допомога надається і тим, хто повернувся на своє постійне місце проживання після вимушеної евакуації через повномасштабну війну. Також умовами для отримання цієї виплати є:

відсутність виплат від ООН та інших організацій;

належність до категорії вразливості;

щомісячний дохід на одного члена родини не перевищує 5 400 гривень.

Які категорії вразливості беруться до уваги: