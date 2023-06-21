Украинская зеленая энергетика

На Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, передает 24 Канал, президент Владимир Зеленский рассказал, что вполне реально то, что Украина станет в будущем поставщиком экологически чистой электроэнергии в Европу.

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Напоминаем, что конференция посвящена восстановлению страны после вторжения России. На сессиях рассматриваются вызовы, связанные с масштабами восстановления, а также экономическая прозрачность, реформы для экономического роста, привлечение частных инвестиций. Речь идет и о восстановлении человеческого капитала и энергетического сектора и развитии регионов.

Я считаю, что и раньше не было альтернативы зеленой трансформации экономики, а российская агрессия доказала, что зеленая трансформация – одна из ключевых основ безопасности. Каждый удар по нашим энергообъектам и каждое проявление российского шантажа энергокризисом завершают эпоху доминирования ископаемого топлива и привычек старой энергетики, когда целые регионы могли зависеть от одного поставщика, такого как Россия,

– подчеркнул он.

Президент добавил, что именно зеленая энергетика и развитие мощностей в разных частях света гарантируют реальную энергетическую стабильность. Ведь потенциал только одной этой отрасли около 400 миллиардов долларов. Следовательно, строя аграрные и энергетические мощности, страна защищает мир от хаоса.

Возобновляемая энергетика дешевле

Еще раньше эксперт по зеленой энергетике Олег Бабаев рассказал, что одним из основных преимуществ зеленой энергетики над традиционной является цена.

Следовательно, если сравнить стоимость электроэнергии, производимой новым построенным атомным блоком, то возобновляемые источники в виде ветра, солнца производят гораздо более дешевую электроэнергию.

Кроме того, никто сейчас не хочет вкладывать деньги в строительство традиционных источников энергии, таких как атомные блоки, ведь это, во-первых, дорого, а во-вторых, долго. С точки зрения инвестиций, возобновляемая энергетика – это единственный путь вперед,

– добавил Бабаев.