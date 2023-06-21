Українська зелена енергетика

На Конференції з питань відновлення України у Лондоні, передає 24 Канал, президент Володимир Зеленський розповів, що цілком реально те, що Україна стане у майбутньому постачальницею екологічно чистої електроенергії до Європи.

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Нагадуємо, що конференція присвячена відновленню країни після вторгнення Росії. На сесіях розглядають виклики, які пов’язані із масштабами відбудови, а також економічну прозорість, реформи для економічного зростання, залучення приватних інвестицій. Йдеться й про відновлення людського капіталу та енергетичного сектору та розвиток регіонів.

Я вважаю, що й раніше не було альтернативи зеленій трансформації економіки, а російська агресія довела, що зелена трансформація – одна з ключових основ безпеки. Кожен удар по наших енергооб'єктах та кожен прояв російського шантажу енергокризою завершують епоху домінування викопного палива та звичок старої енергетики, коли цілі регіони могли залежати від одного постачальника, такого як Росія,

– наголосив він.

Президент додав, що саме зелена енергетика та розвиток потужностей в різних частинах світу гарантують реальну енергетичну стабільність. Адже потенціал лише однієї цієї галузі близько 400 мільярдів доларів. Відтак, будуючи аграрні та енергетичні потужності, країна убезпечуємо світ від хаосу.

Відновлювана енергетика дешевша

Ще раніше експерт із зеленої енергетики Олег Бабаєв розповів, що з основних переваг зеленої енергетики над традиційною є ціна.

Відтак, якщо порівняти вартість електроенергії, яку виробляє новий збудований атомний блок, то відновлювальні джерела у вигляді вітру, сонця виробляють набагато дешевшу електроенергію.

Крім того, ніхто зараз не хоче вкладати гроші у будівництво традиційних джерел енергії, як от атомні блоки, адже це, по-перше, дорого, а по-друге, довго. З точки зору інвестицій, відновлювана енергетика – це єдиний шлях вперед,

– додав Бабаєв.