Уничтожить экономику России реально: политтехнолог назвал единое условие
Россия с начала полномасштабного вторжения оказалась под массивным санкционным давлением. Однако не все крупные страны присоединились к ограничениям, что позволяет находить выгодные лазейки стране-террористу.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. Он убежден, что уже сейчас есть вполне реальный путь к свержению российской экономики.
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Политтехнолог убежден, что сейчас для свержения российской экономики необходимо соблюдение всех принятых санкций.
Китай, Индия и некоторые страны бывшего Советского Союза помогают Владимиру Путину обходить санкции,
– подчеркнул говорящий.
Условие краха экономики России
По словам Гельмана, если упомянутые страны присоединятся к санкциям и будут их четко соблюдать, крах российской экономики неизбежен.
Для того чтобы Китай присоединился к санкциям, необходимо, чтобы тамошние компании знали, что в противном случае подобные санкции будут применены к ним.
Это кропотливая работа, но опыт Ирана показывает, если ее не сделать, эффективность санкций будет гораздо меньше,
– резюмировал эксперт.
Санкций против России: последнее
- Европейский союз в целом уже внедрил уже 10 пакетов санкции против страны-агрессорки.
- Напомним, что ранее Россия обходила санкции из-за некоторых стран, в том числе Казахстана. Однако с апреля в Казахстане внедрят онлайн систему для отслеживания экспортируемых и импортируемых товаров. Россия лишится и этой возможности.
- Европейская комиссия установила предельную цену на российскую нефть – 60$ за баррель. В Брюсселе сообщили, что актуальный ценовой потолок менять не будут, ведь подобное экономическое давление на Россию доказало свою эффективность.
- С 7 апреля начнет действовать запрет введенный Японским правительством на экспорт деталей для авиации, космической отрасли и производства дронов в России.
- Также в марте правительство Канады объявило о новых санкциях, в частности, говорится о запрете на импорт российской стали и алюминия.