Уничтожить экономику России реально: политтехнолог назвал единое условие

Россия с начала полномасштабного вторжения оказалась под массивным санкционным давлением. Однако не все крупные страны присоединились к ограничениям, что позволяет находить выгодные лазейки стране-террористу.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. Он убежден, что уже сейчас есть вполне реальный путь к свержению российской экономики.

Смотрите также Из России "с любовью": как ускорить выход западного бизнеса из России

Политтехнолог убежден, что сейчас для свержения российской экономики необходимо соблюдение всех принятых санкций.

Китай, Индия и некоторые страны бывшего Советского Союза помогают Владимиру Путину обходить санкции,

– подчеркнул говорящий.

Условие краха экономики России

По словам Гельмана, если упомянутые страны присоединятся к санкциям и будут их четко соблюдать, крах российской экономики неизбежен.

Для того чтобы Китай присоединился к санкциям, необходимо, чтобы тамошние компании знали, что в противном случае подобные санкции будут применены к ним.

Это кропотливая работа, но опыт Ирана показывает, если ее не сделать, эффективность санкций будет гораздо меньше,

– резюмировал эксперт.

Экскеровщик КУР о внутренней ситуации в России: смотреть видео