Украина получит 90 миллиардов евро от Евросоюза: станет ли такая помощь долгом

В декабре 2025 года Европейский Союз принял решение о выделении Украине на 2026 и 2027 годы финансирования в размере 90 миллиардов евро. Эти средства Украина не должна будет возвращать. В то же время ранее обсуждалась идея репарационного кредита, который должен был бы покрываться за счет доходов от замороженных российских активов.

Должна ли возвращать Украина 90 миллиардов евро от ЕС?

Как объясняет для 24 Канала экономист Сергей Фурса, для Украины эти 90 миллиардов евро являются грантовыми средствами, а потому возвращать их или тратить средства на их обслуживание не нужно.

Фурса добавляет, что относительно этого были некоторые манипуляции, якобы это долговая удавка, а это не так.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир, экономист Почему европейцы пошли по этому сценарию, а не по более выгодному – репарационному кредиту? С одной стороны – из-за давления России, а с другой – из-за давления Трампа, что и было решающим.

Кроме того, говорит Фурса, Россия угрожала. Это преимущественно были угрозы в виде как юридических последствий для Бельгии, так и физическим уничтожением бельгийского руководства. Но с этим всем можно было бы работать.

Какие были шансы у Украины получить репарационный кредит?

Выделенные 90 миллиардов евро вполне поддерживают нужный уровень, в котором нуждается Украина. Впрочем, по мнению Фурсы, если бы к этому процессу не присоединился Трамп, то можно было бы ожидать не только на репарационный кредит, но и на большее финансирование.

Однако Россия фактически подкупила Трампа, а он, соответственно, начал активно давить на Европу через своих друзей. Здесь речь идет о премьер-министре Италии Джордже Мелони.

Если бы не позиция Мелони, то, я думаю, мы бы имели репарационный кредит. Таким образом, это очень плохая новость именно для Европейского Союза. Ведь для ЕС сейчас есть 2 врага. Это Россия и Дональд Трамп

– отмечает господин Сергей.

Именно они смогли повлиять на ЕС так, чтобы союз не был способен принять решение, которое было бы выгодно, в первую очередь, ему.

Для Украины же это нейтрально-положительный сценарий. У нас будут средства, а наша макрофинансовая стабильность обеспечена на следующие несколько лет, как и обеспечено финансирование вооружений. Впрочем, конечно, что могло быть и лучше,

– подытоживает экономист.

Как Европа отказалась от идеи репарационного кредита?