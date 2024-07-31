Кто имеет льготы на приобретение авто
Лица с инвалидностью вследствие войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, при наличии медицинских показаний бесплатно обеспечиваются автомобилем в первую очередь.
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Среди льгот, на которые они имеют право:
- Внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем (при наличии медицинских показаний) на срок эксплуатации до десяти лет, с последующей заменой на новый.
- Выплата компенсации на бензин (топливо), ремонт и техническое обслуживание.
Лица с инвалидностью вследствие войны также имеют право на:
- освобождение от арендной платы за нежилые помещения, используемых под гаражи для специальных средств передвижения (автомобилей, мотовизков, веловизков и т.д.);
- также на бесплатное предоставление гаражей-стоянок для этих средств независимо от их формы собственности.