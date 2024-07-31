Хто має пільги на придбання авто
Особи з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, за наявності медичних показань безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово.
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Серед пільг, на які вони мають право:
- Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до десяти років, з подальшою заміною на новий.
- Виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт та технічне обслуговування.
Особи з інвалідністю внаслідок війни також мають право на:
- звільнення від орендної плати за нежитлові приміщення, що використовуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотовізків, веловізків тощо);
- також на безоплатне надання гаражів-стоянок для цих засобів незалежно від їх форми власності.