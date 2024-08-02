Курс валют в банках

Уже 2 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,42 гривны (+12 копеек) и продажа за – 41,55 гривны (+10 копеек).

Читайте также Гривна побеждает: какие депозиты сейчас самые выгодные для вложений

Покупка евро происходит по 44,80 гривны (+5 копеек), а продажа – за 45 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар на черном рынке можно за 41,42 гривны (+8 копеек), а продать – 41,55 гривны (+10 копеек).

(+8 копеек), а продать – (+10 копеек). Евро покупают за 44,80 гривны (+3 копейки), а продают за 45,04 гривны (+4 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают за 40,80 гривны (-27 копеек), а продают – за 41,55 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-27 копеек), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро покупают за – 44,30 гривны (-27 копеек), а продажа – 45,23 гривны (+18 копеек).

Курс на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что коридор колебаний останется на новых, "подвинутых" вверх рубежах – 40,7 – 41,7 гривны за доллар, однако принятые регулятором своевременные меры по сдерживанию/утолению спроса могут продолжиться.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Еще один интересный момент: опосредованно на успокоение ситуации на рынке повлияло решение о реструктуризации государственного долга: собственно речь идет о чисто психологическом эффекте от такого решения, ведь неуверенность в этом вопросе и "испуг" относительно неистового роста курсов из-за возможного дефолта заставляли покупателей действовать более активно, что на время разбалансировало показатели спроса и предложения.

В своем заявлении он пояснил, что стабилизационные меры, которые внедряет НБУ, соответствуют принципам режима "управляемой гибкости". Кроме того, ожидается, что на рынке будут наблюдаться колебательные тенденции, с периодами как повышения, так и снижения курса.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.