Как повлияет на экономику задержка денег с Запада

Гендиректор Advanter Group Андрей Длигач в эфире телемарафона рассказал, что даже при вероятной задержке поступления международной помощи значительных колебаний курса не произойдет. В первую очередь потому, что НБУ накопил достаточное количество резервов.

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Андрей Длигач Доктор экономических наук, генеральный директор Advanter Group Мы получаем и переводы наших трудовых мигрантов, которые в прошлом году почти 10 миллиардов долларов отправили в Украину. Есть существенные резервы национального банка, которые рекордны на текущий момент. Соответственно достаточно ресурса, чтобы удержать курс доллара

Длигач акцентирует, что украинцы, зарабатывающие за границей и присылающие средства, также поддерживают экономический сектор Украины. Соответственно, в этом году курс не должен претерпеть значительные изменения.

Каким будет доллар в 2024 году

Несмотря на значительные риски, доллар в новом году сильно не изменится. НБУ хоть и не будет контролировать курс прямо, однако проведет реформы, которые не допустят значительных колебаний.

О вероятном значении доллара пока говорить рано. Ситуация на финансовом рынке хоть и контролируемая, но недостаточная и стабильная. Глава НБУ Андрей Пышный считает, что валюта будет изменяться из-за сезонных факторов и колебаний внутри рынка.