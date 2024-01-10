Як вплине на економіку затримка грошей з Заходу

Гендиректор Advanter Group Андрій Длігач у ефірі телемарафону розповів, що навіть при вірогідній затримці надходження міжнародної допомоги, значних коливань курсу не відбудеться. Першочергово тому, що НБУ накопичив достатню кількість резервів.

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Андрій Длігач Доктор економічних наук, генеральний директор Advanter Group Ми отримуємо і перекази наших трудових мігрантів, яких минулого року майже 10 мільярдів доларів було відправлено в Україну. Є суттєві резерви національного банку, які є рекордними на поточний момент. Відповідно достатньо ресурсу, щоб втримати курс долара

Длігач акцентує, що українці, які заробляють за кордоном і надсилають кошти, також підтримують економічний сектор України. Загалом, цьогоріч курс не має зазнати значних змін.

Яким буде долар у 2024 році

Попри значні ризики, долар у новому році не буде сильно змінюватись. НБУ хоч і не контролюватиме курс прямо, однак здійснюватиме реформи, які не допустять значних коливань.

Про імовірне значення долара поки говорити рано. Ситуація на фінансовому ринку хоч і контрольована, однак недостатня стабільна. Голова НБУ Андрій Пишний вважає, що валюти буде змінюватись через сезонні фактори та коливання всередині ринку.