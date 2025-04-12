Подорожает ли доллар накануне Пасхи

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала объяснил, что ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять на следующей неделе НБУ.

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Ожидается, что с 14 по 20 апреля доллар на наличном рынке будет в диапазоне от 40,70 – 41,50 гривны за доллар. А на межбанке будет курс в 41 – 41,41 60 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Еще одним особым моментом последних недель стало то, что наличный рынок обогнал межбанковский и держится несколько ниже межбанка.

Лесовой добавляет, что рынок как всегда будет реагировать на монетарные меры НБУ по снижению инфляции и соответственно укрепление гривны.

17 апреля состоится заседание монетарного комитета НБУ, на котором потенциально могут пересмотреть учетную ставку, которая сейчас составляет 15,5%,

– говорит банкир.

Кроме того, не стоит забывать, что регулятор до сих пор сохраняет влияние на курсообразование в соответствии с ситуацией. Но текущие колебания будут неугрожающими.

Важно! Одной из главных задач регулятора является достижение баланса между спросом и предложением благодаря интервенциям. Однако активность аграриев во время посевной кампании автоматически увеличивает предложение. Поэтому, роль регулятора может несколько ослабиться.