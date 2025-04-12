Чи подорожчає долар напередодні Великодня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу пояснив, що провідну роль на міжбанківському ринку виконуватиме наступного тижня НБУ.

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Очікується, що з 14 по 20 квітня долар на готівковому ринку буде в діапазоні від 40,70 – 41,50 гривні за долар. А на міжбанку буде курс в 41 – 41,60 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ще одним особливим моментом останніх тижнів стало те, що готівковий ринок обігнав міжбанківський і тримається дещо нижче міжбанку.

Лєсовий додає, що ринок як завжди реагуватиме на монетарні заходи НБУ щодо зниження інфляції та відповідно зміцнення гривні.

17 квітня відбудеться засідання монетарного комітету НБУ, на якому потенційно можуть переглянути облікову ставку, яка зараз складає 15,5%,

– каже банкір.

Крім того, не варто забувати, що регулятор досі зберігає вплив на курсоутворення відповідно до ситуації. Але поточні коливання будуть незагрозливими.

Важливо! Одним із головних завдань регулятора є досягнення балансу між попитом і пропозицією завдяки інтервенціям. Однак активність аграріїв під час посівної кампанії автоматично збільшує пропозицію. Відтак, роль регулятора може дещо послабитися.