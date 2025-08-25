Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,28 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 7 копеек против 22 августа. Официальный курс евро составляет 47,91 гривны, то есть цена упала на 6 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также От падения до исторического максимума: как менялись резервы в независимой Украине
По состоянию на 26 августа курс валют будет таким:
- доллар – 41,43 гривны;
- евро – 48,47 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 25 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,05 гривны, продажа – по 41,59 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,47 гривны, продажа – по 41,40 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,60 гривны, продажа – по 41,50 гривны.
Что будет на рынке валют?
Как объяснила для 24 Канала банкир Анна Золотько, на прошлой неделе официальный курс доллара показывал колебания цены. А в конце рабочей недели валюта опустилась.
На межбанковском рынке торги проходили волнообразно: в начале недели наблюдалось ослабление гривны, в середине недели – ее укрепление, а в пятницу – заметное ослабление.
Как прогнозирует Золотько, если ситуация на рынке не изменится, то в конце августа – начале сентября движение гривны будет на том же уровне, что и теперь, – 0,5% – 1,5%.
Кроме того, значительные валютные резервы и экспортные поступления обеспечивают предложение валюты и удерживают курс от роста.