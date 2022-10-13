Что будет с курсом гривны до конца года: прогноз инвестиционного банкира

На сегодня курс гривны по отношению к доллару стабилизировался. Он может варьироваться в незначительных диапазонах под влиянием форс-мажорных обстоятельств и паники на валютном рынке.

Фундаментальных факторов, которые будут влиять на курс гривны в ближайшее время, пока нет. Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Эксперт отметил, что на сегодняшний день нет оснований для ослабления гривны до уровня 50 гривен за доллар до Нового года.

Курс определен – есть агрегатор, показывающий курс на "кэшном" рынке. Там есть колебания от наличия "кэша" от колебаний. К примеру, во время начала российского ракетного террора мы увидели очереди за горючим и подскочивший кэшовый доллар от 41 до 42 гривен. Сейчас он вернулся назад

– объяснил специалист.

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По его словам, в последний месяц ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась .

"Больше стало денег – их начали давать западные партнеры, начиная с августа. Также "зерновое соглашение" очень помогло и значительно увеличился экспорт. Поэтому пока каких-то причин для ослабления национальной валюты нет. В то же время мы понимаем, что пока будет война – продолжится психологическое давление" , – указал банкир.

По его мнению, любые "форс-мажоры" и "резкие движения" всегда вызывают мини-панические или панические настроения, когда "все побежали и я побегу".

"Но именно сейчас фундаментальных экономических причин для дополнительного давления на гривну нет ", – резюмировал Фурса.

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