Обновление по льготным билетам: в УЗ ввели новую услугу

Укрзализныця реализовала новый сервис благодаря ряду технических интеграций. Украинские студенты могут покупать льготные билеты на пригородные поезда и City Express в приложении УЗ.

Кто сможет купить льготные билеты в приложении УЗ?

В частности скидка по льготе применяется при оплате, о чем сообщили в компании Укрзализныця.

Купить билет можно следующим образом:

Открыть приложение на телефоне.

Выбрать раздел "Пригородные" или "Kyiv City Express", а еще точки отправления и прибытия.

Нажать "Студенческий билет" вместо полного.

Обязательно ввести серию и номер студенческого.

Далее выбрать "Добавить льготу".

Оплатить, чтобы автоматически подтянулся билет со скидкой.

Сейчас онлайн-билеты для студентов доступны в 19 областях:

Киевская; Винницкая; Житомирская; Николаевская; Одесская; Кировоградская; Днепропетровская; Черниговская; Хмельницкая; Черкасская; Львовская; Волынская; Тернопольская; Ровенская; Ивано-Франковская; Закарпатская; Черновицкая; Херсонская; Запорожская.

Ежедневно работаем над тем, чтобы каждая область почувствовала преимущества железнодорожного сервиса. Готовим еще больше обновлений для удобства путешествий по железной дороге,

– добавили в заметке.

Напомним, что Укрзализныця также стремится страховать своих пассажиров. Так же делают в другом виде транспорта – самолетах.

Таким образом, компания хочет покрывать риски задержек поездов и даже вреда здоровью. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Он добавил, что компания открыта к предложениям от страховых компаний, чтобы разработать продукты по страхованию возможных опозданий. Но он отметил: обычно из любого страхового случая есть исключения, когда происходит форс-мажор. Поэтому страховой рынок должен осознавать эти риски.

