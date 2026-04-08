Обновление по льготным билетам: в УЗ ввели новую услугу
- Украинские студенты могут покупать льготные билеты на пригородные поезда и City Express для поездок Укрзализныцей в приложении компании.
- Услуга пока доступна в 19 областях страны.
Укрзализныця реализовала новый сервис благодаря ряду технических интеграций. Украинские студенты могут покупать льготные билеты на пригородные поезда и City Express в приложении УЗ.
Кто сможет купить льготные билеты в приложении УЗ?
В частности скидка по льготе применяется при оплате, о чем сообщили в компании Укрзализныця.
Купить билет можно следующим образом:
- Открыть приложение на телефоне.
- Выбрать раздел "Пригородные" или "Kyiv City Express", а еще точки отправления и прибытия.
- Нажать "Студенческий билет" вместо полного.
- Обязательно ввести серию и номер студенческого.
- Далее выбрать "Добавить льготу".
- Оплатить, чтобы автоматически подтянулся билет со скидкой.
Сейчас онлайн-билеты для студентов доступны в 19 областях:
- Киевская;
- Винницкая;
- Житомирская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Кировоградская;
- Днепропетровская;
- Черниговская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Львовская;
- Волынская;
- Тернопольская;
- Ровенская;
- Ивано-Франковская;
- Закарпатская;
- Черновицкая;
- Херсонская;
- Запорожская.
Ежедневно работаем над тем, чтобы каждая область почувствовала преимущества железнодорожного сервиса. Готовим еще больше обновлений для удобства путешествий по железной дороге,
– добавили в заметке.
Напомним, что Укрзализныця также стремится страховать своих пассажиров. Так же делают в другом виде транспорта – самолетах.
Таким образом, компания хочет покрывать риски задержек поездов и даже вреда здоровью. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Он добавил, что компания открыта к предложениям от страховых компаний, чтобы разработать продукты по страхованию возможных опозданий. Но он отметил: обычно из любого страхового случая есть исключения, когда происходит форс-мажор. Поэтому страховой рынок должен осознавать эти риски.
Какие еще важные новости по Укрзализныце?
- В мае изменятся цены на билеты в поездах. С 15 мая отменят некоторые сезонные скидки. Дело в том, что они действуют в период с 1 октября до 15 мая.
- Кроме того, стало дороже и белье в Укрзализныце. Сейчас придется заплатить до 95 гривен в плацкартах и купе или до 180 гривен в люксах и мягких вагонах.