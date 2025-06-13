Зеленский подписал законы о льготах для производителей дронов
- Президент Украины подписал законы, освобождающие импорт оптоволокна для дронов оптоволокна для дронов от налогов, чтобы облегчить производство беспилотных систем.
- Законы предусматривают изменения в Таможенный кодекс и освобождение от НДС на импортное оптоволокно, важное для оборонных целей.
Президент Украины одобрил освобождение от налогов импорт оптоволокна для дронов. Это позволит обеспечить благоприятные условия для производства беспилотных систем.
Какие льготы предоставляют новые законы
Зеленский подписал два закона о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.
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- Законопроект №13305
Вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и освобождает от налогообложения товары для нужд безопасности и обороны, в частности волокна оптические и жгуты волоконно-оптические, другие кабели волоконно-оптические, другие оптические, навигационные и топографические приборы и инструменты, используемых в оборонных целях.
- Законопроект №13306
Освобождает импортное оптоволокно от налога на добавленную стоимость.
Как обосновали необходимость законов
Как отмечают авторы проекта, в условиях войны все чаще разработчики и производители осваивают и производят дроны, которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала. Они устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и средств РЭБ врага.
Одним из элементов, необходимых для производства дронов и других изделий оборонного назначения является волокна оптические и жгуты волоконно-оптические и другие кабели волоконно-оптические, которые в основном импортируются в Украину.