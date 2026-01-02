Укр Рус
2 января, 07:00
Кто относится к членам семьи УБД и имеет право на льготы

Альбина Ковпак
  • Льготы участников боевых действий распространяются на ближайших членов их семьи, включая супругов, детей и нетрудоспособных родителей.
  • Для оформления льгот необходимо предоставить паспортные данные, идентификационный код, реквизиты банковского счета льготника и другую информацию.

Участникам боевых действий в Украине доступен ряд льгот, в частности медицинских, рабочих, социальных и тому подобное. Эти льготы также распространяются на семьи защитников, однако для этого следует обратиться в ПФУ.

Кто входит в состав семьи льготника УБД?

Получать льготы вместе с участником боевых действий могут ближайшие члены его семьи, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

К членам семьи УБД относятся:

  • жена (муж);
  • их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
  • неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
  • лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним;
  • нетрудоспособные родители;
  • лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

Как членам семьи оформить льготы?

Для заполнения заявления и соответствующих документов о назначении льгот члены семьи льготника должны иметь следующие документы:

  1. Копию удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;
  2. Паспорт матери/отца УБД или лица с инвалидностью вследствие войны;
  3. Свидетельство о рождении льготника;
  4. Свидетельство о заключении брака матери (в случае если фамилия матери отличается от ее фамилии, указанного в свидетельстве о рождении сына-льготника);

и владеть информацией о:

  • паспортных данных льготника;
  • идентификационном коде льготника;
  • реквизиты банковского счета льготника для зачисления средств;
  • номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • название организации, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги;
  • размер отапливаемой и неотапливаемой площади помещения, на которое оформляется льгота.

Какие есть льготы для УБД в Украине?

  • Статус УБД предоставляет участникам боевых действий и их семьям жилищные льготы, такие как 75% скидка на коммунальные услуги, скидка на топливо для домов и первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

  • Также УБД доступны социальные льготы: получение ежегодно ко Дню Независимости разовой денежной выплаты, повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц, освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлины.

  • Среди медицинских льгот для УБД – бесплатные лекарства, средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам, первоочередное бесплатное зубопротезирование, ежегодное медицинское обследование.