Кто относится к членам семьи УБД и имеет право на льготы

Участникам боевых действий в Украине доступен ряд льгот, в частности медицинских, рабочих, социальных и тому подобное. Эти льготы также распространяются на семьи защитников, однако для этого следует обратиться в ПФУ.

Кто входит в состав семьи льготника УБД?

Получать льготы вместе с участником боевых действий могут ближайшие члены его семьи, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Новые зарплаты и пенсии, бронирование от мобилизации и рост налогов: что изменится с 1 января

К членам семьи УБД относятся:

жена (муж);

их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, которое проживает вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

Как членам семьи оформить льготы?

Для заполнения заявления и соответствующих документов о назначении льгот члены семьи льготника должны иметь следующие документы:

Копию удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны; Паспорт матери/отца УБД или лица с инвалидностью вследствие войны; Свидетельство о рождении льготника; Свидетельство о заключении брака матери (в случае если фамилия матери отличается от ее фамилии, указанного в свидетельстве о рождении сына-льготника);

и владеть информацией о:

паспортных данных льготника;

идентификационном коде льготника;

реквизиты банковского счета льготника для зачисления средств;

номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;

название организации, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги;

размер отапливаемой и неотапливаемой площади помещения, на которое оформляется льгота.

Какие есть льготы для УБД в Украине?