Что Маск думает о рецессии

Илон Маск заявил, что именно тарифы Трампа вызовут рецессию, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение миллиардера в Х.

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Сообщение Илона Маска / X

Однако рецессию прогнозирует не только Маск, но и большинство финансовых директоров крупных американских компаний, о чем свидетельствуют данные опроса телеканала CNB. Отмечают, что 60% респондентов надеются на экономический спад в этот период, а еще 15% считают, что рецессия наступит в 2026 году.

Основные опасения респондентов связаны с политикой администрации президента Дональда Трампа. Одни из опрошенных финансовых директоров выразили сомнения относительно хаотичности ее экономической стратегии, что, по их мнению, усложняет ведение бизнеса.

При этом рост пошлин, который может повлечь инфляцию, беспокоит 25% респондентов, а падение потребительского спроса является причиной беспокойства для 20%.

Что известно о споре Маска и Трампа

Маск высказался на тему рецессии на фоне публичного спора, после того как он покинул свою должность в администрации президента США Дональда Трампа. Причиной стал законопроект Трампа о налогах и расходах.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего бывшего соратника и миллиардера Илона Маска и заявил, что тот "исчерпал себя".

Илон "исчерпал себя", я попросил его уйти, я отменил его Мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которых никто другой не хотел, и он просто сошел с ума!

– написал американский президент.

В следующем своем посте Трамп добавил, что "лучший способ сэкономить деньги в бюджете" – это прекратить государственные субсидии и разорвать контракты с Маском.

На заявления Дональда Трампа отреагировал и сам Илон Маск. В заметке на своей странице в соцсети Х бизнесмен назвал слова президента "ложью".