Що Маск думає про рецесію

Ілон Маск заявив, що саме тарифи Трампа спричинять рецесію, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис мільярдера в Х.

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Допис Ілона Маска / X

Проте рецесію прогнозує не лише Маск, а й більшість фінансових директорів великих американських компаній, про що свідчать дані опитування телеканалу CNB. Зазначають, що 60% респондентів сподіваються на економічний спад в цей період, а ще 15% вважають, що рецесія настане у 2026 році.

Основні побоювання респондентів пов’язані з політикою адміністрації президента Дональда Трампа. Одні з опитаних фінансових директорів висловили сумніви щодо хаотичності її економічної стратегії, що, на їхню думку, ускладнює ведення бізнесу.

При цьому зростання мит, яке може спричинити інфляцію, турбує 25% респондентів, а падіння споживчого попиту є причиною занепокоєння для 20%.

Що відомо про суперечку Маска і Трампа

Маск висловився на тему рецесії на тлі публічної суперечки, після того як він залишив свою посаду в адміністрації президента США Дональда Трампа. Причиною став законопроєкт Трампа про податки та витрати.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував свого колишнього соратника та мільярдера Ілона Маска та заявив, що той "вичерпав себе".

Ілон "вичерпав себе", я попросив його піти, я скасував його Мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, яких ніхто інший не хотів, і він просто збожеволів!

– написав американський президент.

У наступному своєму дописі Трамп додав, що "найкращий спосіб заощадити гроші в бюджеті" – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском.

На заяви Дональда Трампа відреагував і сам Ілон Маск. У дописі на своїй сторінці в соцмережі Х бізнесмен назвав слова президента "брехнею".