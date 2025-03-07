Россияне атаковали объекты "Нафтогаза": что повреждено

В ночь на 7 марта оккупанты совершили массированную атаку на Украину. Есть разрушения и раненые. Повреждения получили объекты "Нефтегаза".

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, главной целью очередной массированной атаки противника стали объекты энергетики и газовой инфраструктуры, сообщает 24 Канал.

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Враг ударил по объектам "Нефтегаза"

Группа Нефтегаз сообщила, что ее объекты газовой инфраструктуры подверглись уже семнадцатой комбинированной атаке.

Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время идет ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений.

Группа Нефтегаз принимает все необходимые меры для возобновления работы мощностей, атакованных врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом,

– отметил руководитель Группы Нефтегаз Роман Чумак.

Кстати, известно, что в Тернополе произошел прилет в критический объект. Город предупредили о возможных ограничениях с подачей газа. Также часть населённого пункта осталась без света.