Благотворителем может стать каждый: в Украине ввели меценатские пенсии

В Минсоцполитики напомнили, что еще в 2022 году были введены меценатские пенсии. Следовательно, уже совсем скоро каждый сможет осуществить благотворительные взносы на выплату пенсий.

Как стать меценатом для пенсионеров

Во время эфира телемарафона Дария Марчак, заместитель министра социальной политики Украины, заявила, что постановление Пенсионного фонда о механизме меценатских пенсий, одобренное Минюстом, заработает уже в ближайшее время.

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что в 2022 году Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий.

Отметим, что согласно постановлению такие благотворительные взносы могут осуществляться обезличенно или в пользу конкретного человека. К примеру, кто получает пенсию и имеет счет в Пенсионном фонде.

Кто может осуществить благотворительные взносы

По словам заместителя, любое лицо, гражданин, проживающий в Украине, границей, может осуществить по своему усмотрению благотворительное пожертвование.

Это поможет помочь увеличить размер пенсий, к примеру, вашим родителям или бабушкам и дедушкам.

Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. И буквально сегодня (6 марта, — Ред.) Министерство юстиции должно уже обнародовать постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий,

– добавила Марчак.

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Каким будет средний размер пенсии после индексации

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль после индексации средний размер пенсий с 4,6 тысячи гривен пересечет отметку в 5 тысяч гривен.

Минимальная сумма увеличения выплат в марте составит 100 гривен, а максимальная 1 500 гривен. Сумма зависит от вида пенсии и размера основной пенсионной выплаты.

Кроме того, не только в марте произойдет повышение. Некоторые пенсионеры получат свои средства с 1 апреля и 1 июля. О ком идет речь – читайте здесь.