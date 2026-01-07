Масштабные расходы: экономические преступления в России достигают миллиарды долларов
- В 2025 году в России экономические преступления привели к потерям в 4 миллиарда долларов США, причем 70% из них были тяжкими или особо тяжкими.
- Главными причинами преступности являются хищения бюджетных средств, злоупотребления в крупных российских компаниях и коррупция в органах власти.
В России значительно выросли убытки от экономических преступлений. Это происходило на протяжении 2025 года.
Что известно об экономических преступлениях в России?
Таким образом были показаны глубокие проблемы в государственном управлении и корпоративном секторе на фоне экономической нестабильности, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Читайте также Экономика буксует: Путин лезет в карманы россиян, спасая военный бюджет
В период с января по ноябрь 2025 года совокупные потери от экономических преступлений в России достигли около 4 миллиардов долларов США. По количеству выявленных правонарушений преобладают:
- мошенничество;
- присвоение и растрата имущества;
- незаконные финансовые операции.
В то же время основные финансовые потери связаны с хищением бюджетных средств и злоупотреблениями в крупных компаниях,
– говорится в сообщении.
В частности более половины – около 70% зафиксированных экономических преступлений – относятся к тяжким и особо тяжким. То есть речь идет не о единичных нарушениях, а об устойчивых схемах, которые составляют высокие риски для экономики.
Преступления все чаще сосредотачиваются вокруг крупных денежных потоков, которые находятся под контролем государства или связанных с ним структур,
– уточнили в разведке.
Помогает сохраняться экономической преступности на высоком уровне еще и коррупция в органах власти. В частности больше всего коррупционных нарушений зафиксировали в таких отраслях:
- строительстве;
- жилищно-коммунальном хозяйстве;
- военно-промышленном комплексе.
Рост таких убытков на фоне относительно стабильного количества дел указывает на структурные проблемы экономики России. Концентрация ресурсов в государственном и корпоративном секторах, слабый контроль за их использованием, а также высокие коррупционные риски снижают инвестиционную привлекательность страны даже для "дружественных" государств.
Важно! Кроме того, усиливается зависимость экономики от административного распределения средств, а не от рыночных механизмов.
Напомним, что Путин стремится к "детенизации экономики", а также ускорению экономического роста. Об этом говорится в материале российского СМИ "The Moscow Times".
- Москва рассчитывает получить деньги через повышение НДС до 22%.
- Принести миллиарды в бюджет должна налоговая реформа для малого бизнеса.
- Также с 1 сентября вводится "технологический сбор" на технику и электронику.
Обратите внимание! Очередное повышение налогов должно сократить дефицит бюджета.
Что еще происходит в России?
Рост цен ожидается в России. Население будет платить больше за технику и гаджеты. Ожидается, зо цены вырастут на 10 – 30%. Причина – поднятие НДС и новые сборы.
В то же время экономисты ожидают рецессию в России уже в 2026 году. Об этом говорят даже лояльные к Кремлю эксперты.