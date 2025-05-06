Минимальная зарплата без налогов: реальная сумма вас шокирует
- Минимальная зарплата в Украине составляет составляет 8 тысяч гривен, из которых после уплаты налогов (военный сбор и НДФЛ) остается 6 160 гривен.
- Согласно Бюджетной декларации, минимальная зарплата не будет расти до 2028 года.
В 2024 году минимальная зарплата в Украине росла дважды. А вот в этом году увеличение не происходило.
Какая минимальная зарплата в Украине без учета налогов
По состоянию на теперь, минимальная зарплата в Украине 8 тысяч гривен. То есть, это 48 гривен в час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гоструда.
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Обратите внимание! В соответствии с Бюджетной декларации 2025 – 2027 годов, минимальная зарплата в Украине не будет расти до 2028 года.
Какие налоги нужно платить с зарплаты:
- 5% от зарплаты – военный сбор;
- 18% – НДФЛ.
Соответственно, с минимальной зарплаты вычеты следующие:
- военный сбор – 400 гривен;
- НДФЛ – 1 440 гривен.
То есть, целом это – 1 840 гривен. Чистая минимальная зарплата, при этом, составляет – 6 160 гривен.
Заметьте! ЕСВ платит работодатель. Сейчас этот взнос составляет 22% от размера зарплаты – 1 760 гривен.