Минималка в ЕС: сколько зарабатывают европейцы ежемесячно

В Европе сильно отличается минимальная заработная плата по странам. У одних она составляет около 400 евро, у других – более 2 000 евро.

Не во всех странах есть установленная минималка

Минимальная заработная плата в Европе варьируется от страны к стране. То есть в некоторых государствах установлена минимальная зарплата, а в других она оставлена на усмотрение работодателей и профсоюзов.

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По состоянию на январь 2023 установленную минимальную заработную плату имеют 22 из 27 стран-членов Евросоюза.

Где самая высокая заработная плата в Европе

Без национальной минимальной зарплаты остаются

Месячная минимальная заработная плата в Европе варьируется от 399 евро до 2 387 евро. Интересно, что в Украине минимальная заработная плата с 1 января 2023 года установлена на уровне 6 700 гривен, а это около 168 евро.

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Минимальная зарплата в Украине

Напоминаем, что минималка в Украине сейчас составляет 6 700 гривен и останется без изменений в течение всего года.