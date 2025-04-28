Какая минимальная зарплата в Дании и как она формируется

В 2025 году в Дании не существует общенациональной минимальной заработной платы, установленной законом. Вместо этого уровень оплаты труда определяется через коллективные договоры.

Какая зарплата в Дании

Эти договоры (Collective Bargaining Agreements, CBA) заключены между профсоюзами и работодателями в различных отраслях, передает 24 Канал. Эта система охватывает около 84% работников страны.

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В 2025 году средняя минимальная зарплата, установленная коллективными договорами, составляет примерно 110 датских крон в час, что эквивалентно около 22 600 DKK (примерно 3 210 долларов США) в месяц.

В некоторых секторах, таких как промышленность, минимальная почасовая ставка может быть выше. Например, в 2025 году она выросла с 136,15 до 146,90 DKK в час.

Для иностранных работников, претендующих на работу в Дании по схеме Pay Limit Scheme, установлен минимальный годовой доход в размере 514 000 DKK (около 62 000 евро).

К слову! Дания – не единственная страна, где на законодательном уровне отсутствует минимальная зарплата. Подобная система также действует в Финляндии и Швеции.