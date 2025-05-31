Минималка в Германии: на какие суммы можно рассчитывать в июне
- С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет 12,82 евро в час или 2 222 евро в месяц за 40 рабочих часов.
- Есть категории работников, которым разрешено выплачивать меньше минималки, включая учеников, стажеров, молодежь до 18 лет без профессионального образования, волонтеров и лиц, которые были безработными более 12 месяцев.
Последний раз минимальная зарплата в Германии выросла в январе 2025 года. За час работы в стране платят 12,82 евро.
Какая минимальная зарплата в Германии
Размер выплат в Германии повышается несколько раз в год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат.
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С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет 12,82 евро в час (599,9 гривен) или примерно 2 222 евро в месяц за 40 рабочих часов (103 989 гривен).
Сумма указана до вычета налогов. Она действует для всех сфер деятельности и всех регионов, а также распространяется на неполный рабочий день. Конечная сумма зависит от налоговой ставки, системы страхования и федеративной земли, но примерно это составляет 1 550 евро в месяц (72 540 гривен).
Есть также категории работников, которым разрешено выплачивать меньше минималки:
- ученики и стажеры;
- волонтеры;
- молодые люди до 18 лет без профессионального образования;
- независимые подрядчики;
- самозанятые и фрилансеры;
- лица, которые были безработными 12 и более месяцев, могут получить меньшую минималку в первые 6 месяцев работы.
В остальных случаях работодатели обязаны выплачивать минимум, иначе будут строго наказаны.
Кто в Германии получает минималку
К отраслям с самыми низкими зарплатами относятся:
- Ремесла – 42 750 евро в год (2 миллиона гривен);
- Здравоохранение и социальная сфера – 41 750 евро (1,95 миллиона гривен);
- Логистика – 40 750 евро (1,9 миллиона гривен)
- Розничная и оптовая торговля – 37 750 евро (1,7 миллиона гривен).
Нередко минимальная зарплата в Германии в месяц может выплачиваться кассирам, работникам складов, посудомойщикам, пекарям, помощникам по уходу за пожилыми людьми.
Важно! Расчет осуществляли по официальному курсу НБУ по состоянию на 30 мая.