Минимальная зарплата в июле: сколько зарабатывают в разных штатах США
- В июле минимальная зарплата вырастет в Аляске, Орегоне, округе Колумбия, и нескольких городах, преимущественно в Калифорнии, затронув около 880 000 работников.
- Федеральная минимальная зарплата в США не менялась с 2009 года и остается на уровне 7,25 доллара, хотя исследования показывают, что для покрытия ежедневных расходов необходимо не менее 17 долларов в час.
В некоторых штатах США в липе повышают минимальную зарплату. Повышение коснется около 880 000 работников.
Как вырастет минимальная зарплата в США
1 июля повышение минимальной заработной платы будет введено на Аляске, в Орегоне и округе Колумбия, сообщает 24 Канал со ссылкой на AS.
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Среднее увеличение годовой заработной платы для работника, который работает полный рабочий день круглый год, в результате этого повышения колеблется от 420 долларов в Орегоне до 925 долларов на Аляске.
На сколько вырастет минимальная зарплата в штатах США
Минималка в штатах вырастет так:
- Аляска: на 1,09 доллара до 13,00 доллара;
- Колумбия: на 0,45 доллара до 17,95 доллара;
- Орегон: на 0,35 доллара до 14,70 доллара.
Между тем на уровне городов и округов законодатели также ввели повышение минимальной заработной платы.
На сколько вырастет минимальная зарплата в городах/округах
Некоторые города, преимущественно в Калифорнии, коснутся летнего роста зарплат:
- Аламеда, Калифорния: на 0,46 доллара до 17,46 долларов;
- Беркли, Калифорния: на 0,51 доллара до 19,18 долларов;
- Эмеривилль, Калифорния: на 0,54 доллара до 19,90 долларов;
- Фримонт, Калифорния: на 0,45 доллара до 17,75 долларов;
- Лос-Анджелес, Калифорния: на 0,59 доллара до 17,87 долларов;
- Округ Лос-Анджелес, Калифорния: на 0,54 доллара до 17,81 долларов;
- Милпитас, Калифорния: на 0,50 доллара до 18,20 долларов;
- Пасадена, Калифорния: на 0,54 доллара до 18,04 долларов;
- Сан-Франциско, Калифорния: на 0,51 доллара до 18,04 долларов;
- Санта-Моника, Калифорния: на 0,54 доллара до 17,81 долларов;
- Чикаго, Иллинойс: на 0,40 доллара до 16,60 долларов;
- Округ Монтгомери, Массачусетс: рост на 0,50 доллара до 17,65 долларов.
Какая федеральная минимальная зарплата в США
Прошло 16 лет с того времени, как правительство США повысило минимальную зарплату на федеральном уровне. Последний раз повышение произошло в июле 2009 года, а федеральный базовый уровень сейчас составляет 7,25 доллара.
Согласно исследованию, проведенным EPI, одинокому взрослому человеку, который работает полный рабочий день в Америке, нужно не менее 17 долларов в час, чтобы покрыть все ежедневные расходы.
А согласно недавнему исследованию Института общего экономического процветания Людвига (LISEP), большинство населения Америки не зарабатывает достаточно, чтобы обеспечить то, что организация называет "минимальным качеством жизни".