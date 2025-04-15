Какая минимальная зарплата в Италии в 2025 году

По состоянию на 2025 год в Италии на законодательном уровне не установлена минимальная заработная плата. Интересно, что только пять стран ЕС, включая Италию, не имеют минимальной зарплатной ставки.

Оплата труда в Италии

Вместо минимальной зарплаты уровень оплаты труда определяется через отраслевые коллективные договоры (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, CCNL), которые охватывают примерно 95% работников страны, передает 24 Канал со ссылкой на издание Expatica.

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В среднем, минимальные ставки заработной платы, установленные этими договорами, колеблются от 7 до 9 евро в час, в зависимости от отрасли и региона.

Например, в сельском хозяйстве ставки могут быть ближе к нижней границе, тогда как в розничной торговле – выше.

Хотя в Италии отсутствует законодательная минимальная зарплата, существуют предложения по ее введению. В частности, в 2019 году было предложено установить минимальную ставку на уровне 9 евро в час, но эта инициатива не была реализована.

Заметьте! Италия остается одной из немногих стран Европейского Союза без общенациональной минимальной заработной платы.