В Украине предлагают трижды поднять минимальную зарплату: первый этап уже в апреле

Начиная со следующего месяца, минимальную заработную плату могут поднять. Все потому, что в последние годы размер минималки ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Минималку могут поднять уже в апреле

Законопроект, предлагающий поэтапно поднять минимальную заработную плату уже с апреля, зарегистрировали в Верховной Раде. Авторы проекта отмечают, что поднятие нужно из-за того, что размер минималки в Украине составляет ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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что в соответствии с Законом Украины "Об оплате труда", минимальная заработная плата устанавливается в размере не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Еще в прошлом году, в декабре, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7 539 гривен. В то же время минималка составляла всего 6 700 гривен в аналогичный период. Это всего 88,9% к фактическому размеру прожиточного минимума для трудоспособных.

Размер прожиточного минимума в Украине сейчас

Интересно, что в 2023 году планируется повысить прожиточный минимум до 8 962 гривен. По данным же бюджета Украины на этот год повышения для заработной платы не предусматривается. То есть она так и останется на том же уровне, что и была.

Именно поэтому законопроект предусматривает:

с 1 апреля повысить зарплату на 7 370 гривен;

с 1 июля – на 8 107 гривен;

с 1 октября – на 8 918 гривен.

Однако пока еще не известно, или законопроект будет принят.

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Какую минимальную заработную плату получают европейцы

По данным Евростата, минималка в Европе в этом году колеблется от 399 евро до 2 387 евро. В то же время в Украине она составляет всего около 168 евро.