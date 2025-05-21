Минимальная зарплата вырастет до 10 000 гривен: народный депутат анонсировал изменения
- Минимальная зарплата вырастет до 10 059 гривен в 2028 году, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц достигнет 3 667 гривен.
- Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 13 471,7 миллиардов гривен в 2028 году, а инфляция составит 105,6%.
Сейчас Минфин готовит бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. В планах –рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
Как вырастет минималка и прожиточный минимум
В 2025 году правительство планировало заморозить минималку на уровне 8 000 гривен на ближайшие годы, однако прогнозы изменились, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
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По его данным, проект документа содержит макропрогноз Минэкономики от середины апреля с такими цифрами:
Минимальная зарплата:
- в 2026 году – 8 688 гривен;
- в 2027 году – 9 374 гривны;
- в 2028 году – 10 059 гривен.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц:
- в 2026 году – 3 288 гривен;
- в 2027 году – 3 482 гривны;
- в 2028 году – 3 667 гривен.
Какими будут ВВП и инфляция
Номинальный ВВП:
- в 2026 году – 10 443,5 миллиардов гривен;
- в 2027 году – 11 920,9 миллиардов гривен;
- в 2028 году – 13 471,7 миллиардов гривен.
Индекс потребительских цен (инфляция):
- в 2026 году – 109,7%;
- в 2027 году – 107,1%;
- в 2028 году – 105,6%.
Курс гривны и доллара
Средний курс гривны к доллару США:
- в 2025 году – 43,3 гривны;
- в 2026 году – 44,7 гривен;
- в 2027 году – 45,2 гривны;
- в 2028 году – 45,6 гривен.
Курс гривны на конец года:
- в 2025 году – 43,7 гривен;
- в 2026 году – 44,8 гривен;
- в 2027 году – 45,3 гривны;
- в 2028 году – 45,8 гривен.
Бюджетную декларацию правительство должно одобрить до 1 июня, поэтому в документе возможны изменения.