Можно ли подать заявку на субсидию от имени военнослужащего
- Жена военнослужащего может подать заявление на субсидию от его имени, если он не может это сделать самостоятельно.
- Для оформления льготы нужно подать заявление в Реестр льготников, заявление на получение льготы и копию удостоверения ветерана войны.
ПФУ объяснил, возможно ли подать заявку на субсидию или другую помощь от имени военнослужащего. Как это сделать и кто имеет право на такую помощь, читайте далее.
Можно ли получить льготу на коммуналку в мае
Жена военнослужащего – участника боевых действий, который ранее не пользовался льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, имеет право подать заявление на их оформление от его имени, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Как отметили в ведомстве, в случае, если участник боевых действий не имеет возможности самостоятельно подать документы на субсидию через службу, состояние здоровья или инвалидность, то это может сделать его родственник. В том числе и жена.
Как получить льготы на коммуналку военнослужащему
Для оформления льготы нужно подать следующие документы:
- заявление о внесении в Реестр льготников;
- заявление на получение льготы;
- копию удостоверения ветерана войны.
В заявлении нужно указать банковские реквизиты военнослужащего для перечисления суммы льготы. Это позволяет семье защитника воспользоваться предусмотренными льготами, даже если сам военный не имеет возможности лично заниматься их оформлением.