Можно ли подать заявку на субсидию от имени военнослужащего

ПФУ объяснил, возможно ли подать заявку на субсидию или другую помощь от имени военнослужащего. Как это сделать и кто имеет право на такую помощь, читайте далее.

Можно ли получить льготу на коммуналку в мае

Жена военнослужащего – участника боевых действий, который ранее не пользовался льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, имеет право подать заявление на их оформление от его имени, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Как отметили в ведомстве, в случае, если участник боевых действий не имеет возможности самостоятельно подать документы на субсидию через службу, состояние здоровья или инвалидность, то это может сделать его родственник. В том числе и жена.

Как получить льготы на коммуналку военнослужащему

Для оформления льготы нужно подать следующие документы:

заявление о внесении в Реестр льготников;

заявление на получение льготы;

копию удостоверения ветерана войны.

В заявлении нужно указать банковские реквизиты военнослужащего для перечисления суммы льготы. Это позволяет семье защитника воспользоваться предусмотренными льготами, даже если сам военный не имеет возможности лично заниматься их оформлением.