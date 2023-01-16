Налоги электронными деньгами: в парламенте поддержали соответствующий закон

В Украине разрешили платить налоги электронными деньгами. Закон о налогообложении платежных систем поддержал 231 депутат.

По словам нардепа Ярослава Железняка, закон имеет много позитивных новаций. В первую очередь для развития cashless-расчетов в Украине.

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Налоги электронными деньгами

Из наиболее интересного и инновационного в законе есть:

Легализация электронных денег и приравнение счетов электронных кошельков к счетам банков;

Уплата электронными деньгами налоги;

Возможность платить коммуналку тоже электронными деньгами оплатить, если их будет принимать поставщик услуг.

На время войны обращение электронных денег ограничено в Украине, так что это уже после нашей победы. И не путайте крипту и электронные деньги. Это совсем разные вещи,

– добавил Железняк.

Сколько денег исчезает на таможне

Даниил Гетманцев, глава налогового комитета, заявил, что Гостаможслужба выполнила план в 2022 году только на 56,9%. То есть, Украина недополучила 227,5 миллиарда гривен в прошлом году.

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Ярослав Железняк также отметил, что на работу таможни повлиял ряд факторов:

война,

потеря транзита,

таможенные льготы и т.п.

Однако, по словам нардепа, это не оправдывает орган, недополучивший 43% средств от плана.