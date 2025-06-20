Налоги в Украине: сколько высчитывают с зарплаты в 2025 году
- С зарплаты украинцев в 2025 году высчитываются 18% с зарплаты украинцев налог на доходы физических лиц и 5% военный сбор.
- Единый социальный взнос в размере 22% от минимальной зарплаты оплачивает работодатель отдельно.
По состоянию на 2025 год из зарплаты украинцев высчитываются два налога. Речь идет о военном сборе и налоге на доходы физических лиц.
Сколько налогов высчитывают из зарплаты
Вместе они составляют 23%, пишет 24 Канал со ссылкой на ГНС.
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Из этой суммы 18% составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В то же время 5% сейчас составляет военный сбор.
Важно! Единый социальный взнос (ЕСВ) оплачивает отдельно работодатель.
Следует также добавить, что месяц страхового стажа засчитывается только, если уплачивается минимальный страховой взнос. Сейчас он составляет 22% от минимальной зарплаты (8 000 гривен). То есть для зачисления одного месяца стажа работодатель должен заплатить не менее 1 760 гривен.
Пример: если человек имеет минимальную заработную плату, то тогда следует уплатить:
- за НДФЛ – 1 440 гривен;
- за военный сбор – 400 гривен.
Заметьте! То есть на руки человек получит 6 160 гривен, а работодателю выплата такой зарплаты будет стоить 9 760 гривен.