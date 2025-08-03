Родители, воспитывающие двоих и более детей, имеют право на налоговую социальную льготу, помогающую снизить налоговую нагрузку. Впрочем, воспользоваться этой поддержкой могут не все семьи.
Какие семьи имеют право на налоговую льготу?
Право на налоговую льготу имеет только один из родителей, который официально работает на основном месте работы. В 2025 году эта льгота позволяет уменьшить налогооблагаемый доход на 1 514 гривен за каждого ребенка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
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Однако, существует и требование: заработная плата при этом не должна превышать 4 240 гривен на каждого ребенка. То есть для двух детей максимальный доход составляет 8 480 гривен в месяц.
Интересно! В таком случае при двух детях работодатель не будет начислять налоги в 3 028 гривен ежемесячно.
Как получить налоговую льготу на детей в 2025 году
Чтобы получить налоговую льготу, нужно подать заявление работодателю вместе с копиями документов, подтверждающих статус отца или опекуна. Льгота действует с момента подачи заявления и до конца года, в котором ребенок достигает совершеннолетия.