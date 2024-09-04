Кто может получить налоговую скидку на обучение ребенка

В соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Украины, родители имеют возможность получить частичное возмещение расходов на образование своего ребенка в виде налоговой скидки. Впрочем, это возможно только при условии, если родители официально трудоустроены и платят налоги.

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Оформить такую скидку могут также студенты, если они имеют официальный заработок и платят налоги, или один из членов его семьи первой степени родства: мать, отец, муж или жена.

Обратите внимание! Подлежат возмещению только услуги, предоставленные отечественными высшими учебными заведениями: дополнительные курсы и обучение на военной кафедре не компенсируются.

Сейчас налоговая скидка составляет 18% от стоимости обучения. А сумма, которая подлежит возврату налогоплательщику, будет зачислена на его банковский счет в любом коммерческом банке или направлена почтовым переводом на указанный в декларации адрес в течение 60 календарных дней с момента получения налоговой декларации.

Как подать документы на возмещение

Заявитель может подать заявление на получение услуги лично или через законного представителя, а также отправить документы по почте (заказным письмом). Для получения услуги необходимо предоставить следующие документы:

  1. Заявление с реквизитами счета для перечисления возмещения.
  2. Копии страниц паспорта, подтверждающие паспортные данные.
  3. Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах.
  4. Справка о заработной плате за отчетный период, с информацией о суммах налогов, удерживаемых из заработной платы, и сумму льготы.
  5. Копия договора с учебным заведением.
  6. Копии квитанций (чеков, платежных поручений) за обучение.
  7. Документы, подтверждающие степень родства: свидетельство о рождении ребенка (если оплату обучения осуществляют родители) или свидетельство о браке (если налоговую скидку получает муж или жена).
  8. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Что такое налоговая скидка на обучение

Налоговая скидка на обучение является механизмом возмещения расходов на оплату образования в дошкольных, внешкольных учреждениях, учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.