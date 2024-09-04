Кто может получить налоговую скидку на обучение ребенка

В соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Украины, родители имеют возможность получить частичное возмещение расходов на образование своего ребенка в виде налоговой скидки. Впрочем, это возможно только при условии, если родители официально трудоустроены и платят налоги.

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Оформить такую скидку могут также студенты, если они имеют официальный заработок и платят налоги, или один из членов его семьи первой степени родства: мать, отец, муж или жена.

Обратите внимание! Подлежат возмещению только услуги, предоставленные отечественными высшими учебными заведениями: дополнительные курсы и обучение на военной кафедре не компенсируются.

Сейчас налоговая скидка составляет 18% от стоимости обучения. А сумма, которая подлежит возврату налогоплательщику, будет зачислена на его банковский счет в любом коммерческом банке или направлена почтовым переводом на указанный в декларации адрес в течение 60 календарных дней с момента получения налоговой декларации.

Как подать документы на возмещение

Заявитель может подать заявление на получение услуги лично или через законного представителя, а также отправить документы по почте (заказным письмом). Для получения услуги необходимо предоставить следующие документы:

Заявление с реквизитами счета для перечисления возмещения. Копии страниц паспорта, подтверждающие паспортные данные. Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах. Справка о заработной плате за отчетный период, с информацией о суммах налогов, удерживаемых из заработной платы, и сумму льготы. Копия договора с учебным заведением. Копии квитанций (чеков, платежных поручений) за обучение. Документы, подтверждающие степень родства: свидетельство о рождении ребенка (если оплату обучения осуществляют родители) или свидетельство о браке (если налоговую скидку получает муж или жена). Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.