Хто може отримати податкову знижку на навчання дитини

Відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, батьки мають можливість отримати часткове відшкодування витрат на освіту своєї дитини у вигляді податкової знижки. Втім, це можливо лише за умови, якщо батьки офіційно працевлаштовані і сплачують податки.

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Оформити таку знижку можуть також студенти, якщо вони мають офіційний заробіток і сплачують податки, або один з членів його сім’ї першого ступеня спорідненості: мати, батько, чоловік або дружина.

Зауважте! Підлягають відшкодуванню лише послуги, надані вітчизняними вищими навчальними закладами: додаткові курси та навчання на військовій кафедрі не компенсуються.

Нині податкова знижка становить 18% від вартості навчання. А сума, яка підлягає поверненню платнику податків, буде зарахована на його банківський рахунок у будь-якому комерційному банку або надіслана поштовим переказом на вказану в декларації адресу протягом 60 календарних днів з моменту отримання податкової декларації.

Як подати документи на відшкодування

Заявник може подати заяву на отримання послуги особисто або через законного представника, а також надіслати документи поштою (рекомендованим листом). Для отримання послуги необхідно надати такі документи:

Заява з реквізитами рахунку для перерахування відшкодування. Копії сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані. Податкова декларація про майновий стан і доходи. Довідка про заробітну плату за звітний період, з інформацією про суми податків, що утримуються із заробітної плати, та суму пільги. Копія договору з навчальним закладом. Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання. Документи, що підтверджують ступінь споріднення: свідоцтво про народження дитини (якщо оплату навчання здійснюють батьки) або свідоцтво про шлюб (якщо податкову знижку отримує чоловік або дружина). Реєстраційний номер облікової картки платника податків.