Хто може отримати податкову знижку на навчання дитини
Відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, батьки мають можливість отримати часткове відшкодування витрат на освіту своєї дитини у вигляді податкової знижки. Втім, це можливо лише за умови, якщо батьки офіційно працевлаштовані і сплачують податки.
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Оформити таку знижку можуть також студенти, якщо вони мають офіційний заробіток і сплачують податки, або один з членів його сім’ї першого ступеня спорідненості: мати, батько, чоловік або дружина.
Зауважте! Підлягають відшкодуванню лише послуги, надані вітчизняними вищими навчальними закладами: додаткові курси та навчання на військовій кафедрі не компенсуються.
Нині податкова знижка становить 18% від вартості навчання. А сума, яка підлягає поверненню платнику податків, буде зарахована на його банківський рахунок у будь-якому комерційному банку або надіслана поштовим переказом на вказану в декларації адресу протягом 60 календарних днів з моменту отримання податкової декларації.
Як подати документи на відшкодування
Заявник може подати заяву на отримання послуги особисто або через законного представника, а також надіслати документи поштою (рекомендованим листом). Для отримання послуги необхідно надати такі документи:
- Заява з реквізитами рахунку для перерахування відшкодування.
- Копії сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані.
- Податкова декларація про майновий стан і доходи.
- Довідка про заробітну плату за звітний період, з інформацією про суми податків, що утримуються із заробітної плати, та суму пільги.
- Копія договору з навчальним закладом.
- Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання.
- Документи, що підтверджують ступінь споріднення: свідоцтво про народження дитини (якщо оплату навчання здійснюють батьки) або свідоцтво про шлюб (якщо податкову знижку отримує чоловік або дружина).
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків.