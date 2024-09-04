Хто може отримати податкову знижку на навчання дитини

Відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, батьки мають можливість отримати часткове відшкодування витрат на освіту своєї дитини у вигляді податкової знижки. Втім, це можливо лише за умови, якщо батьки офіційно працевлаштовані і сплачують податки.

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Оформити таку знижку можуть також студенти, якщо вони мають офіційний заробіток і сплачують податки, або один з членів його сім’ї першого ступеня спорідненості: мати, батько, чоловік або дружина.

Зауважте! Підлягають відшкодуванню лише послуги, надані вітчизняними вищими навчальними закладами: додаткові курси та навчання на військовій кафедрі не компенсуються.

Нині податкова знижка становить 18% від вартості навчання. А сума, яка підлягає поверненню платнику податків, буде зарахована на його банківський рахунок у будь-якому комерційному банку або надіслана поштовим переказом на вказану в декларації адресу протягом 60 календарних днів з моменту отримання податкової декларації.

Як подати документи на відшкодування

Заявник може подати заяву на отримання послуги особисто або через законного представника, а також надіслати документи поштою (рекомендованим листом). Для отримання послуги необхідно надати такі документи:

  1. Заява з реквізитами рахунку для перерахування відшкодування.
  2. Копії сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані.
  3. Податкова декларація про майновий стан і доходи.
  4. Довідка про заробітну плату за звітний період, з інформацією про суми податків, що утримуються із заробітної плати, та суму пільги.
  5. Копія договору з навчальним закладом.
  6. Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання.
  7. Документи, що підтверджують ступінь споріднення: свідоцтво про народження дитини (якщо оплату навчання здійснюють батьки) або свідоцтво про шлюб (якщо податкову знижку отримує чоловік або дружина).
  8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Що таке податкова знижка на навчання

Податкова знижка на навчання є механізмом відшкодування витрат на оплату освіти в дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.