Новая инициатива Кремля: как Москва хочет заработать на населении страны
- Семь российских субъектов планируют запустить "народные облигации" для финансирования инфраструктурных и социальных проектов и закрытия дефицитов бюджетов.
- Обещают фиксированную доходность до 16–17% годовых и упрощенную покупку через онлайн-платформы, однако отсутствует жесткая целевая привязка средств.
Семь российских субъектов стремятся запустить "народные облигации". Речь идет об еще одном способе вытянуть деньги из карманов простых россиян.
Как Кремль планирует "заработать" на россиянах?
Формально речь идет о финансировании инфраструктурных и социальных проектов, а также частичное закрытие дефицитов региональных бюджетов, но фактически – о нехватке ресурсов, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Читайте также Не определились, куда попали: что показал удар россиян "Орешником" по Львову
В пилотный круг попали преимущественно дотационные регионы дальнего востока:
- Хабаровский, Камчатский и Приморский края,
- Магаданская и Амурская области;
- Чукотский автономный округ;
- Якутия.
Предложение подают так:
- фиксированная доходность без рыночной волатильности;
- ставка не ниже банковских депозитов, или даже – до 16–17% годовых;
- минимальный вход от 1 тысячи рублей.
Более того, обещают максимально упростить покупку – через онлайн-платформы без брокерских счетов, с полной цифровой идентификацией. Объем одного выпуска ограничивают до 1 миллиарда рублей.
Именно чрезмерная "щедрость" условий традиционно является сигналом повышенных рисков – российские власти неоднократно использовали подобные схемы, перекладывая финансовые проблемы на граждан,
– объяснили в разведке.
Следует обратить внимание на то, что отсутствует жесткая целевая привязка привлеченных средств. То есть деньги могут "пойти" куда угодно: от ЖКХ и транспорта до образования и медицины.
Это поможет временно уменьшить "бюджетные дыры" и уменьшить давление на банковскую систему. Но в более длинной перспективе – зафиксирует ухудшение финансового состояния регионов. Дефициты будут и в дальнейшем увеличиваться, а поступления от увеличения НДС будут падать.
Обратите внимание! Российская власть снова обращается к населению за деньгами, маскируя кризис "привлекательными обещаниями".
Напомним, что денег у Москвы нет из-за войны против Украины. Об этом отметили в Центре противодействия дезинформации.
Если в первые годы полномасштабной войны российская пропаганда еще пыталась делать вид, будто денег хватает и "все идет по плану", то теперь даже представители власти уже не скрывают реальности,
– говорится в сообщении.
Дело в том, что боевые действия истощают Россию. Но населению открыто предлагают "потерпеть".
Что еще известно о проблемах России?
Бюджетный дефицит будет актуальным для России как минимум до 2042 года. Постепенно в стране наступает деградация экономики.
В то же время регионы становятся бременем для Москвы. Им приходится выживать без перспектив, потому что Кремль сосредоточен на войне против Украины.