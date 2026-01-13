Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему России не удалось произвести страшное впечатление новым ударом "Орешника". Также он объяснил, как работала российская пропаганда относительно последствий атаки на Львовщину.

Достигли ли россияне эффекта от удара "Орешником", на который рассчитывали?

Ступак проанализировал в ретроспективе, как российская пропаганда "презентовала" удар "Орешником" по Львовщине.

Сначала несколько дней подряд неслась информация, что произошло попадание по газовой инфраструктуре Украины и теперь вся страна якобы осталась без газа. В дополнение набросали фото, что якобы подтверждают разрушения. Однако, по его словам, украинские специалисты быстро разобрались и сделали вывод, что кадры были сгенерированы искусственным интеллектом на основе реального фото, сделанного летом.

Обратите внимание! Партнеры Украины возлагали надежды на немецкую систему противоракетной обороны Arrow 3, которая могла якобы перехватывать "Орешник". Однако комплекс Arrow 3 в Саксонии-Анхальт смог обнаружить пуск, но не был способен перехватить ракету на скорости 12 тысяч километров в час.

Затем началась новая волна пропаганды, что якобы удар был не по газовой инфраструктуре, а по авиаремонтному заводу, который чинит истребители F-16, остальные советские самолеты, производит беспилотники. Поэтому Украина будто бы лишилась большой составляющей для атак по территории России.

То есть россияне до конца не могут определиться, куда попали "Орешником",

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

В то же время украинские специалисты получили обломки "Орешника" и обнаружили, что в его производстве использовались технологии Советского Союза со времен, когда Юрий Гагарин впервые полетел в космос. Речь, по его словам, о настоящих лампах, а не какой-то электронике.

Также эта ракета не является такой разрушительной, ведь имела 36 болванок без боевой части, которые упали ориентировочно на площадь 50 гектаров. Части их сделали кратер размером 1 метр на 1,5 метра, как обычный артиллерийский снаряд, и глубиной – до 1 метра. Однако не было проникновения на глубину 15 – 20 метров,

– подчеркнул Иван Ступак.

Поэтому эта ракета, как отметил экс-сотрудник СБУ, уже никого не пугает. Все уже давно перепуганы, ведь эта война длится почти четыре года и европейцы уже так же на это не ведутся.

Какие последствия удара "Орешником" по Львовщине?