Российская атака стала первым "косвенным столкновением" между новым вооружением Москвы и современной западной системой противоракетной обороны. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на источники в НАТО, передает 24 Канал.

Почему Arrow 3 не способна перехватывать "Орешник"?

Бундесвер официально ввел Arrow 3 в действие, система получила название Arrow Weapon System for Germany (AWS-G) и сейчас рассматривается как ключевой элемент национального и общеевропейского противоракетного щита.

Министерство обороны Германии ранее отмечало, что основная угроза для страны исходит от российских баллистических ракет большой дальности, включая "Орешник", который крайне трудно перехватить.

Перехватчик Arrow 3 это двухступенчатая твердотопливная ракета, предназначена для уничтожения целей за пределами атмосферы. В отличие от систем вроде Patriot, она должна поражать баллистические ракеты еще на дальних подступах.

То есть перехватчик поражает атакующую ракету не в атмосфере, а в космосе, на высоте более 100 километров, Впрочем, по словам собеседников, немецкая Arrow 3 находится лишь на начальном этапе эксплуатации.

Первый комплекс в Саксонии-Анхальт мог обнаружить пуск, но не перехватить ракету на скорости 12 тысяч километров в час. Поэтому пока комплекс не является боеготовым, а Patriot не предназначен для борьбы с такими ракетами.

Особое беспокойство в Берлине вызывает дальность "Орешника", которая достигает до 5,5 тысяч километров. Согласно обнародованной информации, это может позволить России поразить цели почти в любой точке Европы.

Россия наблюдает за Arrow 3