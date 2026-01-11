Російська атака стала першим "непрямим зіткненням" між новим озброєнням Москви та сучасною західною системою протиракетної оборони. Про це пише Die Welt з посиланням на джерела в НАТО, передає 24 Канал.

Чому Arrow 3 не здатна перехоплювати "Орещник"?

Бундесвер офіційно ввів Arrow 3 в дію, система отримала назву Arrow Weapon System for Germany (AWS-G) і наразі розглядається як ключовий елемент національного і загальноєвропейського протиракетного щита.

Міністерство оборони Німеччини раніше наголошувало, що основна загроза для країни походить від російських балістичних ракет великої дальності, включно з "Орешником", якого вкрай важко перехопити.

Перехоплювач Arrow 3 це двоступенева твердопаливна ракета, призначена для знищення цілей за межами атмосфери. На відміну від систем на кшталт Patriot, вона має вражати балістичні ракети ще на дальніх підступах.

Тобто перехоплювач уражає атакуючу ракету не в атмосфері, а в космосі, на висоті понад 100 кілометрів, Утім, за словами співрозмовників, німецька Arrow 3 перебуває лише на початковому етапі експлуатації.

Перший комплекс у Саксонії-Ангальт міг виявити пуск, але не перехопити ракету на швидкості 12 тисяч кілометрів за годину. Тож наразі комплекс не є боєготовим, а Patriot не призначений для боротьби з такими ракетами.

Особливе занепокоєння в Берліні викликає дальність "Орешника", яка сягає до 5,5 тисяч кілометрів. Згідно з оприлюдненою інформацією, це може дозволити Росії уразити цілі майже в будь-якій точці Європи.

Росія спостерігає за Arrow 3