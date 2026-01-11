Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що "Орешник" ще має багато недоліків, які росіяни пробуватимуть усунути. Водночас удар ракетою по Львівщині мав не військову мету.

До теми По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку та яка ППО здатна її збити

Скільки пусків "Орешника" мають зробити росіяни?

"Використання "Орешника" росіяни давно планували. Вони ставили перед собою ціль провести передсерійні випробування", – підкреслив військовий експерт.

Володимир Путін розповідає про серійне виробництво "Орешника", але цього ще немає. Росіяни, за його словами, ще не зробили 10 пусків, які б пішли на залік передсерійних випробувань, і після цього мали б запустити серію.

У Росії виробляють, можливо, по одному "Орешнику" на рік та здійснюють передсерійне випробування. Причому у ракети є недоліки, які пов'язані з точністю наведення, з певними стартовими проблемами тощо. Вони не вирішені, і росіяни їх ще виправлятимуть принаймні у передсерійних випробувальних пусках,

– зауважив Світан.

Крім того, досі не зрозуміло щодо бойової частини ракети. Попередні два удари були без неї, використовувалися болванки і тому був кінетичний удар.

Він не такий ефективний, порівняно з тим, якої потужності був удар, якби ракета мала, припустимо, 500-кілограмову бойову частину,

– сказав військовий експерт.

Всі чудово розуміють, що "Орешник" з бойовою частиною, як пояснив полковник ЗСУ в запасі, може скласти 10 поверхів, а з болванками – максимум проб'є 3 – 4 поверхи. Тому росіяни ще експериментують з бойовими частинами.

До слова. У розвідці Великої Британії припустили, що Росія, імовірно, має лише кілька ракет "Орешник". Ця зброя, можливо, набагато дорожча за інші ракети, які Росія зараз використовує проти України. Використання "Орешника" проти України, як вважають у британській розвідці, мало на меті "стратегічне послання після неточних публічних заяв Росії про те, що Україна здійснила напад на резиденцію президента Росії Путіна".

"Наразі передсерійний удар "Орешником" нікого не налякав. Навпаки, поки що Росія демонструє свою слабкість, особливо у технологічних рішеннях. Люди, які розуміються у цій справі, чудово це усвідомлюють", – відзначив він.

Тому це, на думку військового експерта, більше схоже на брязкання зброєю, надування щік саме для російського електорату, адже дуже багато останнім часом Путін отримав негативу і в геополітиці, і у війні.

За 2025 рік він не зміг пояснити росіянам, навіщо було ліквідовано кілька сотень тисяч окупантів, але при цьому жодне стратегічне завдання не було виконане. Також Путіну потрібно перекрити останні конкретні удари особисто по ньому, які пов'язані з подіями у Венесуелі та Ірані,

– наголосив Роман Світан.

Тому очільнику Кремля потрібно хоч щось показати своєму населенню, яке за словами полковника ЗСУ в запасі, живе холодильником та телевізором, у якому показали удар "Орешником" по Львівщині.

Якою була мета удару "Орешником" з боку Кремля?